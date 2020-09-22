Искусали овчарки: Волонтеры рассказали о состоянии 2-летнего Егора из Селидово

В пресс-службе полиции Донецкой области рассказали подробности ЧП, произошедшего в Селидово, когда во дворе частного дома овчарки истерзали 2-летнего малыша, передает УНН.

Полиция открыла производство, проводятся экспертизы. «Открыто уголовное производство по ст. 166 УК (злостное невыполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия). Мальчика покусали хозяйские собаки, овчарки. Его эвакуировали в Днепр. Сейчас проводятся следственные действия, опрошены родители, врачи и свидетели, соседи. Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза и изъятия видеозаписей с камер наблюдения, которые были установлены во дворе», – сообщили в полиции.

Также отметили, что после результатов экспертиз будет предоставлена другая квалификация по уголовному производству.

«Пока уголовное производство открыто по факту не в отношении кого-то из родителей, а по факту происшествия. Уже потом будут результаты», – добавили в полиции.

Отметим, что пострадавшего мальчика зовут Егора. После трагедии 18 сентября его военным вертолетом срочно перевезли в Днепр, где госпитализировали в больницу. Как уточнила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, мальчик был в крайне тяжелом состоянии.

В Facebook люди со всей страны начали активно собирать средства на лечение, ведь Егор находился в критическом состоянии. Ежедневно о состоянии ребенка отчитываются в Facebook благотворительного фона «Совушка».

«Сегодня (21 сентября, – ред.) комбустиологи сделали очередную операцию по очистке ран. На завтра планируется установка вакуумного аппарата, который поможет очистить мелкие остатки мертвых тканей и поможет быстрее начать заживление», – написала сотрудница благотворительного фонда Александра Сова-Тимощенкова.

В течение нескольких дней она освещала ход лечения Егора, ему сделали несколько операций, удалось спасти ногу от ампутации. Состояние ребенка остается тяжелым.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Селидово. Семья как раз отмечала день рождения 2-летнего Егора. Отец мальчика не закрыл дверь вольера, а малыш вышел один во двор. Мать мальчика нашла его уже без сознания, когда его рвали две овчарки. У ребенка серьезно пострадала паховая область. Первоначально мальчика доставили в больницу Селидово, но в этот же день транспортировали военным вертолетом в Днепр. В Днепре 4 бригады хирургов оперировали ребенка в течение пяти часов.