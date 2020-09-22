Уже никто не ночует: «Застрявших» на КПВВ «Новотроицкое» разместили в Дружковке

С наступлением осени людей, которые ожидают пропуска через линию разграничения на КПВВ «Новотроицкое», разместили во временном пункте пребывания в Дружковке, передает «Вільне радіо».

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, вблизи КПВВ «Новотроицкое» люди уже не остаются на ночлег.

«Там, где люди находились в палаточном городке возле КПВВ – их уже нет. Донецкая областная администрация уже решила вопрос об их размещении в социальных учреждениях», – отметил представитель ГПСУ.

«Вчера (21 сентября – ред.) я был на КПВВ "Новотроицкое", людей там уже не было. Представители ГСЧС нам сказали, что приезжал автобус, и их всех увезли в социальный центр в Дружковку. Эти люди ждут разрешения на пересечение со стороны боевиков, звонят в их штаб и слышат, что документы в обработке. Они могут так ждать и 10 дней, и месяц», – рассказал монитор благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Денис Ярошенко.

Пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Надежда Масюченко сообщила, что пункт временного пребывания организовали в областном коммунальном учреждении.

«Пункт временного пребывания людей – это областное коммунальное учреждение "Центр социально-психологической реабилитации", который находится в Дружковке. Волновахская РГА контролирует ситуацию по КПВВ "Новотроицкое": каждый день узнают сколько людей, которым нужно такое временное размещение. Они общаются с этими людьми и проводят с ними работу, уговаривают их не оставаться на КПВВ, объясняя, что уже холодно. Если люди дают согласие на то, чтобы их отвезли в этот центр, им делают экспресс-тест (на коронавирус, – ред.) если результат отрицательный, то есть они здоровы, их отправляют в Дружковку. За автобус также договаривается Волновахская РГА, и люди находятся в этом центре. Те, кто отказывается, ищут себе жилье, возвращаются обратно, откуда они приехали, если у них есть такая возможность. То есть решение принимают сами люди», – пояснила Надежда Масюченко.

Она уточнила, что всего сейчас в этом пункте временного пребывания находятся 5 человек, за проживание и питание там они не платят.

«Если они получают разрешение на пересечение линии разграничения от Трехсторонней контактной группы, они сами выезжают оттуда. Организовать транспорт, который мог бы одновременно их отвезти на КПВВ "Новотроицкое", трудно, потому что кто это разрешение на пересечение получит за 5 дней, кто-то за 10, кто-то за 15», – говорит Надежда Масюченко.

По ее словам, от Дружковки можно доехать до Волновахи или Мариуполя, откуда едут автобусы прямо до КПВВ «Новотроицкое».

По наблюдениям монитора «Права на защиту», благотворительная организация, которая кормила людей вблизи КПВВ «Новотроицкое», прекратила это делать. То есть, если кто-то решит оставаться на ночь неподалеку от КПВВ, в палатку ГСЧС людей на ночь пустят, но питания там пока нет, и это следует учитывать.

Также, по его словам, для ночевки в палатке ГСЧС теперь надо спрашивать разрешения пограничников. «Поскольку палатка находится на КПВВ, с неподконтрольной стороны, люди туда могут попасть только с разрешения пограничников. А пограничники рекомендуют: "Поскольку создан пункт временного пребывания, следует обращаться туда"», – отметил Денис Ярошенко.