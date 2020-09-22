Под Мариуполем образовалось огромное «кладбище» медуз (Фото)

На побережье Азовского моря вблизи Мариуполя местных жителей шокировало гигантское «кладбище» медуз. Морских обитателей выбрасывает на берег, где они умирают. Вокруг территории уже ощущается неприятный запах, передает «О Море».

В этом году в Азовском море аномально много медуз, их выбрасывает на берег, поэтому отдыхающие не имеют доступа к воде. Фотографии ситуации люди публикуют в соцсетях.

Коса Ляпина стала своего рода ловушкой для нескольких тысяч медуз, которые дрейфовали по морю.

Коса Ляпина

Очевидица огромного количества медуз на косе Виктория Савитская утверждает, что на общественных пляжах мертвых животных пытаются убирать, однако на диком – их очень много.

Выброшенные на берег медузы высыхают под лучами солнца, становятся похожими на целлофан, а потом и вовсе развеиваются по ветру, как пыль. Все это время в воздухе стоит очень неприятный запах.

При обычных обстоятельствах медузы умирают и «тонут», в толще воды их остатки становятся пищей для других обитателей моря. Сейчас же буря или потоки воды не дали трупам спуститься на дно. Как следствие – образование огромного «кладбища» на песке.

Также появление этих морских животных на берегу возможно, когда их популяция выходит за рамки баланса. Тогда при даже небольшом шторме море выбрасывает на пляжи значительные группы медуз.

Экологи утверждают, что такое большое количество и активное размножение медуз могут свидетельствовать, прежде всего, о разбалансированности природных ресурсов.

Также появление медуз равноценно «цветению» воды, когда среда загрязнена, то и этих животных становится больше, ведь в Азовском море намного выше уровень биоорганики и следовательно – больше пищи и комфортные условия для размножения медуз.

Отметим, что медуза – уникальный представитель морской фауны. Это не растение, не рыба, а именно животное. На 98% она состоит из воды. Скелета у нее нет, глаз нет, головного мозга тоже нет, но обычно есть фактически сразу две нервные системы. На вопрос о том, сколько живут медузы, однозначного ответа ученые не дают. Многие сходятся на том, что жизненный цикл этих животных недолог – у большинства видов составляет от 2 до 6 месяцев.