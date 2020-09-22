Программа «Доступное жилье»: Семья переселенцев рассказала, как купила квартиру в Одессе

Переселенцы из Горловки Роман и Татьяна Косенко стали обладателями 3-комнатной квартиры в новом доме в Одессе. Государство компенсировало существенную часть ее стоимости по программе «Доступное жилье», передают «Свои.city».

Согласно базовым условиям программы – 50% стоимости квартиры в новострое оплачивает государство, 50 % – переселенец. Но в ситуации Косенко пропорции оказались немного иными.

Свое жилье у семьи осталось в Горловке. В Одессе супруги работают на местном телеканале и снимают квартиру. Периодически обсуждали возможность приобретения собственного жилья. Правда, необходимой суммы для этого не было, но родители высказали готовность помочь.

По признанию Романа Косенко, он с первого дня следил за ходом реализации программы «Доступное жилье». «Документы собрать было вообще не сложно. Нужна была справка, что на подконтрольной Украине территории у нас нет недвижимости. Ее можно взять онлайн, поэтому без проблем собрал ксерокопии паспортов и заказал этот документ», – говорит переселенец.

Когда Роман обратился в одесский филиал «Держмолодьжитла», документы отказались принимать – не хватало справки о прописке в Одессе.

«Дело в том, что программа для переселенцев делалась в спешке и разрабатывалась на базе программы для молодых семей, которые нуждались в расширении жилплощади. Это семьи, которые живут с родителями и бабушками, но которым необходимы собственные квадратные метры. Вот таким людям надо предоставить справку с пропиской. Когда я принес документы, у меня потребовали прописку в Одессе. Но я же переселенец, какая прописка? В ответ на мои вопросы мне чиновники показывали перечень документов, там был пункт – справка о прописке», – вспоминает Роман.

Требования противоречили здравому смыслу. И в какой-то момент Роман отчаялся, в его ситуации даже купить фиктивную прописку не представлялось возможности.

Но он нашел выход – написал в фейсбуке главе госфонда «Держмолодьжитло» Сергею Комнатному. А утром получил ответ. По словам чиновника, справка переселенца заменяла справку о прописке.

«Я снова поехал в одесское представительно фонда, мне там опять отказали. Но в результате переписки с Комнатным ситуация решилась», – говорит Роман.

Благодаря настойчивости они с супругой оказались четвертыми в очереди по Одессе.

Через несколько дней после подачи документов раздался звонок из фонда с предложением внести средства на покупку квартиры.

«Перед нами люди отказались от покупки – и лот перешел к нам. Конечно же, мы согласились. Так и подписали договор с фондом молодежного строительства о том, что они частично финансируют приобретение квартиры», – вспоминает Роман.

Косенко внесли свою часть в размере 22 тысяч долларов, а 14 тысяч компенсировало государство. Хотя программа покрывает 50% стоимости жилья для переселенцев, в случае семьи Косенко получились другие расклады. «Государство оплачивает только за установленную норму – это 25 квадратных метров на человека. Если нас двое, то дают средства на 50 квадратов. Но мы решили взять квартиру размером в 70 квадратов, поэтому в нашем случае финансирование вышло 70% на 30%», – объяснил экс-горловчанин.

Теперь супруги Косенко – счастливые обладатели 3-комнатной квартиры в поселке Котовского, жилом массиве на севере Одессы.

«Это был долгострой в Одессе, он сооружался с 2006 года по заказу городского совета. Район хороший, широкие дороги, обустроенные дворики, огромные супермаркеты – все, как мы любим. Единственный минус – добираться до города проблематично из-за пробок», – поясняет Роман.

Правда, в квартиру семья еще не въехала – ожидает, пока дом подключат ко всем коммуникациям, а после этого еще предстоит ремонт.

Поселок Котовского в Одессе

Напомним, до 2020 года в стране действовало 5 государственных и 121 региональная программы для нуждающихся в жилье переселенцев. Однако, в 2020 году финансирование основных жилищных госпрограмм практически прекратилось.

По состоянию на 1 мая в очереди на программу «Доступное жилье» находятся 10 773 ВПЛ. Так, на финансирование программы «Доступное жилье» в бюджете 2020 года заложили 100 млн грн. (10% от запроса фонда «Держмолодьжитло»), но в новой версии бюджета от 13 апреля 2020 года Верховная Рада лишила фонд и этого финансирования. Не заложено финансирование и в проекте госбюджета на 2021 год.