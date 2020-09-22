С 1 августа на Донбассе не было погибших гражданских лиц, – доклад ООН

За время действия режима «тишины» на Донбассе с 1 августа международные наблюдатели не зафиксировали жертв среди мирных жителей. Об этом сегодня, 22 сентября, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в ходе онлайн-презентации нового доклада* по ситуации с правами человека в нашей стране, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С 1 января по 31 июля мы зафиксировали 75 случаев, когда разрушили жилье гражданских лиц, и 41 случай привел к тому, что гражданские объекты были повреждены. Это объекты водной инфраструктуры, детские сады, школы, объекты электроснабжения», – отметила Матильда Богнер.

По ее словам, в Миссии ООН констатируют большое улучшение ситуации с безопасностью после того, как были введены дополнительные меры по прекращению огня 27 июля.

«С 1 августа мы не увидели ни одного погибшего среди гражданских лиц и не были повреждены объекты инфраструктуры. Это говорит о том, что в принципе можно достичь нулевых показателей в этом», – подчеркнула Матильда Богнер.

*Доклад о ситуации с правами человека в Украине охватывает 6 месяцев мониторинга в период с 16 февраля по 31 июля 2020 года. Среди прочего, доклад содержит информацию о своевольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, влиянии конфликта и COVID-19 на население в зоне конфликта, влияние COVID-19 на экономические и социальные права различных групп людей, а также дискриминацию и насилие с обеих сторон от линии соприкосновения на востоке Украины и на временно неподконтрольных украинской власти территориях Автономной республики Крым и города Севастополя.