Из-под конфет и круп: В Мариуполе обертками наполняют пуфы и подушки (Видео)

В Мариуполе изготовляют пуфы и подушки, в качестве наполнителя в которых – полипропиленовые пакеты. Представители инициативной группы организовали прием использованной упаковки. Для этого в трех районах города установили контейнеры.

«Мы берем шуршащие упаковки – из-под сахара, круп, фасованных конфет, батона, специй. Их очень много разновидностей», – рассказывает организатор акции «Пошуршим» Наталья Гаецкая.

Такие пакеты активисты называют «шуршиками». Сначала их собирают в специальные контейнеры, а потом используют в производстве подушек, пуфов и пр.

«Это альтернатива традиционной набивки, которую специально изготавливают и тратят на это ресурсы. А мы способствуем тому, чтобы эти пакетики не попали на мусорный полигон. Потому что такую упаковку нигде не принимают в переработку», – поясняет Гаецкая.

Пакеты используют чистые, сухие и мелко порезанными на полоски. Сами нарезать пакеты активисты не могут, т.к. оборудования у них для этого нет. «Принимаем уже нарезанные на полоски пакетики. Их нужно поместить в обычный полиэтиленовый пакет, плотно завязать», – говорит организатор акции «Пошуршим».

Сбор пакетов начали полгода назад. Сейчас собрали более 7-ми контейнеров.

«Мы один пуф уже набили – довольно большого размера. Человек забрал его домой. Еще набили пару подушек-лежанок для животных, которые содержатся в частном приюте. Вместо того, чтобы их набивать поролоном, синтепоном, мы набили шуршиками. И кошки на них спят», – делится Гаецкая.

Такие пуфы и подушки раздают бесплатно.

Контейнеры для сбора пакетов установили в центре города в офисе Красного Креста, еще два – в Приморском и Левобережском районах города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»