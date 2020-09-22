Главный дипломат ЕС и президент Европейского совета приедут на Донбасс

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем приедет на Донбасс. Об этом он заявил сегодня, 22 сентября, в ходе визита в Киев, передает «Европейская правда».

Он уточнил, что визит состоится в субботу.

«Я еще раз приеду в субботу с президентом Мишелем, мы посетим Восточную Украину», – заявил Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время поездки представителей ЕС на Донбасс европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим «тишины», в каких условиях несут службу украинские военные и тому подобное.

Отметим, сначала визит Жозепа Борреля в Украину планировался в марте, но был отложен в связи с пандемией коронавируса. Тогда он также собирался посетить Донбасс.