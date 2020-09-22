Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на следующем заседании рассмотрит вопрос пересечения КПВВ

Вопрос пересечения линии разграничения внесен в повестку дня следующей встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом сегодня, 22 сентября, заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе онлайн-презентации нового доклада ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнила, что с началом карантинных ограничений Верховная Рада Украны приняла решение временно не применять для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной правительству Украины территории, чтобы они могли сохранить справку о взятии на учет ВПЛ, а после карантина получить начисленные пенсии и социальные выплаты.

«Надеюсь, что после верификации, которая будет проведена правительством после завершения карантина, все пенсионеры ВПЛ, которые из-за действий незаконных вооруженных формирований не могут попасть на подконтрольную правительству территорию и получить свои пенсии, наконец смогут реализовать свое право на пенсионное обеспечение», – подчеркнула Людмила Денисова.

Она рассказала, что после закрытия КПВВ к ней поступали многочисленные обращения украинцев, которые были разделены со своими семьями или не могли выехать на лечение на подконтрольную правительству территорию.

«В течение двух месяцев ко мне обратились 970 человек, им было оказано содействие в пересечении линии разграничения в обе стороны», – уточнила Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что по ее инициативе в повестку дня ближайшего заседания ТКГ по Донбассу включен вопрос пересечения КПВВ гражданами с различными гуманитарными основаниями, а также детьми, которые хотят получить украинское образование.