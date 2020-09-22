Фокин задумался о выходе из состава Трехсторонней контактной группы

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин может уйти из Трехсторонней контактной группы, если к нему не начнет прислушиваться власть», передает «Громадське радіо».

«Если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень многие люди будут в отчаянии, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений. Не потому, что меня сейчас полощут в грязи. Это меня не сломает. Если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, пожалуй, задумаюсь над этим», – сказал Фокин в эфире «Украинского радио».

Напомним, в состав Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу в Минске первый украинский премьер-министр Витольд Фокин вошел 18 августа.