Нашли через 6 дней: На Донетчине мальчик почти неделю жил в заброшенном дачном доме

В Лимане (Донецкая обл.) 11-летний мальчик ушел из дома и почти неделю жил в заброшенном дачном доме. Полиция привлекает мать к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, в пятницу, 18 сентября, в полицию Лимана обратилась женщина с заявлением о пропаже сына. Правда, выяснилось, что 11-летний мальчик ушел из дома еще в понедельник и уже пять дней не выходил на связь.

В поисках был задействован весь личный состав подразделения, ориентирование получили полицейские других регионов. Дело осложнялось тем, что подросток не имел с собой телефона и не оставил «следа» в соцсетях.

Маленького беглеца нашли на следующий день. Оказалось, что все это время он жил в заброшенном дачном доме и питался чем придется.

В ближайшее время сотрудниками ювенальной превенции 39-летняя мать будет привлечена к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Полицейские поместили мальчика в городской Центр социально-психологической реабилитации для детей, где он сможет получать надлежащий уход.