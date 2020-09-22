RU
Все новости

Нашли через 6 дней: На Донетчине мальчик почти неделю жил в заброшенном дачном доме

22.09.20 19:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Лимане (Донецкая обл.) 11-летний мальчик ушел из дома и почти неделю жил в заброшенном дачном доме. Полиция привлекает мать к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, в пятницу, 18 сентября, в полицию Лимана обратилась женщина с заявлением о пропаже сына. Правда, выяснилось, что 11-летний мальчик ушел из дома еще в понедельник и уже пять дней не выходил на связь.

В поисках был задействован весь личный состав подразделения, ориентирование получили полицейские других регионов. Дело осложнялось тем, что подросток не имел с собой телефона и не оставил «следа» в соцсетях.

Маленького беглеца нашли на следующий день. Оказалось, что все это время он жил в заброшенном дачном доме и питался чем придется.

В ближайшее время сотрудниками ювенальной превенции 39-летняя мать будет привлечена к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Полицейские поместили мальчика в городской Центр социально-психологической реабилитации для детей, где он сможет получать надлежащий уход.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк