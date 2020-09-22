До 12 лет тюрьмы: Президент подписал закон об усилении ответственности за кражу автомобилей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность за кражу автомобилей. Теперь за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о Законе «О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством» № 875-IX, который Верховная Рада приняла 3 сентября 2020 года.

«Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством более не предусмотрено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок», – говорится в сообщении

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества либо без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие же действия, совершенные организованной группой или совмещенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества либо без таковой.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.