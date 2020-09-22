Давайте вспомним Азарова: Фокин считает, что что языковой закон противоречит Конституции

В Украине неверно решается языковой вопрос, неправильно русскоязычному населению насильно насаждать украинский язык. Такое мнение высказал первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

«Моя позиция – языковой вопрос в нашей стране решается неправильно, это не совпадает с мнением большинства людей… Получается, что мы не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением большинства людей. Наибольшего числа людей! По официальной статистике, треть населения Украины общается на русском языке. А на практике – намного больше», – сказал Фокин.

Он так же, как и многие, считает, что в стране должен быть один государственный язык – украинский. При этом он акцентирует, что сейчас еще нет общественных условий полностью отказываться от русского языка. «Украинский язык угнетали на протяжении столетий. И наивно полагать, что за какие-то год или 10 лет можно дать возможность языку утвердиться в обществе», – отметил политик.

Фокин выступает против насильственного насаждения украинского языка, подчеркивает, что такие действия даже опасны. «С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет позволено на русском языке проводить деловые встречи, вести документацию и пр. Я не вижу в этом ничего страшного… Но можно ли насильно полюбить хоть что-то?.. Не бывает насильственной любви. А если веками насаждался не украинский язык, то за короткий период заставить насильно разговаривать на украинском языке не только трудно, но и опасно», – высказал он свое мнение.

Фокин также считает, что не всем русскоязычным жителям легко выучить украинский язык, в этом процессе есть свои особенности: «Давайте вспомним Николая Азарова – кому-то нравилось, как он разговаривал на украинском? А ведь это последствия наших законов. Вот Янукович, в отличие от Азарова, очень быстро освоил язык. А Николаю Яновичу это не удалось. Так что, за это карать? Или кинуть деньги кассиру в лицо, что она не могла ответить [на украинском]? Я о себе скажу. Стыдно, но признаюсь. Я английский язык учил 10 лет. Уже читал в оригинале английских классиков. Прошло 2-3 года – и куда оно все девалось?.. То есть это зависит еще от особенностей интеллекта любого человека. Есть люди, которые за 3 месяца легко изучают язык. А я 10 лет изучал, и не смог».

«Я считаю, что языковой закон противоречит Конституции Украины, где записано: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины. Государство не только разрешает, но и способствует изучению языков международного общения". А русский язык – это один из 8-ми основных языков ООН. Так почему известный влиятельный человек заявляет, что в Украине могут существовать только 2 языка – украинский и английский. Почему?», – риторически спрашивает Фокин.

Напомним, что 16 июля 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он существенно усилил позиции украинского языка и сузил сферу использования русского. В частности, теперь на украинском языке должны проводиться все публичные мероприятия. По требованию клиента также на украинском языке его должны обслуживать в магазинах, ресторанах, салонах красоты, на автомойках. Это же касается и учреждений здравоохранения.

При этом Венецианская комиссия в своих выводах по данному закону акцентировала, что он не сбалансирован с точки зрения языковой политики. Эксперты Совета Европы призвали Украину приостановить действие закона о государственном языке, пока не будет принят закон о меньшинствах.

16 января 2020 года Верховная Рада приняла в окончательном виде закон «О полном общем среднем образовании», которым с 1 сентября все оставшиеся русскоязычные классы в стране были переведены на украинский язык обучения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Українського радіо»