Как во время Холодной войны: Эксперт о российских и украинских военных учениях

Мир вступает в отношения времен Холодной войны. Об этом заявил российский военный эксперт Александр Гольц, комментируя российские военные учения «Кавказ-2020» и военные учения в Украине при участии НАТО, передает «Украина 24».

«Время проведения этих маневров было известно с начала года. И Украина, и силы НАТО могли спланировать свои учения. К сожалению, мы втягиваемся во взаимоотношения эпохи Холодной войны, а именно: любые крупные учения одной стороны сопровождаются учениями другой», – отметил эксперт.

По его словам, учения могут быть способом прикрыть реальную военную агрессию.

«По логике, идеальная возможность сконцентрировать войска – учения. Они как бы прикрывают возможность концентрации войск для последующих боевых действий. НАТО всегда так действовало: учения Западного военного округа СССР – тут же осенние учения НАТО», – заявил Гольц.

Напомним, российские учения «Кавказ 2020» начались в сентябре. Анонсировалось задействование по крайней мере 100-120 тысяч человек, 3-х тысяч боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. В Минобороны Украины назвали российские учения элементом давления на Украину.

Также в Украине начались военные учения Rapid Trident-2020 с участием военнослужащих из разных стран-членов НАТО и стран-партнеров.