Потому что служил в «ДНР»: В Чехии белоруса приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Сегодня, 22 сентября, суд в Праге (Чехия) приговорил члена незаконных вооруженных формирований «ДНР» к 4,5 годам лишения свободы за помощь «пророссийским сепаратистам» в Украине, передает чешское издание Novinky.cz.

Суд признал лишь участие Алексея Фадеева в организованной преступной группе.

При этом обвинение изначально касалось террористического акта, за которое ему грозило до 20 лет заключения. Но Фадеев вину отрицал и утверждал, что находился в «ДНР», чтобы «помочь людям защитить себя от украинских фашистов».

«Не удалось доказать, что подсудимый был лицом, которое принимало участие в боевых действиях, и что он стрелял в военнослужащих украинской армии», – сказала судья Ленка Цихларжова, добавив, что Фадеев, по-видимому, занимал только вспомогательные должности и не участвовал в боях.

Согласно обвинительному заключению, Фадеев несколько раз ездил в Украину в период с 2014 по 2016 год «с намерением активно поддерживать сепаратистские группы на востоке Украины в вооруженном конфликте, которые стремятся выйти из состава Украины и создать отдельное государственное образование, так называемую Донецкую народную республику». Чешская Республика не признает «ДНР» и считает территории частью Украины.

Согласно материалам дела и по его собственным словам, Фадеев выехал из Праги через Ростов-на-Дону в «ДНР». Там его вооружили, и мужчина оказался вовлеченным в деятельность «республиканской гвардии ДНР». Фадеев признался в службе в охране и патрулировании территорий, что стрелял из пулеметов, противотанковых ружей или гранатометов – но якобы только во время тренировок.

В то время как Фадеев в своем заключительном слове требовал оправдательного приговора, прокурор предложил его приговорить к 15 годам тюремного заключения. Однако судья вынесла приговор на 4,5 года лишения свободы, решение также предусматривает депортацию из Чехии на 4 года.

Как сообщалось ранее, Алексей Фадеев – гражданин Беларуси, который имеет право постоянного проживания в Чехии. Его обвиняли в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе.