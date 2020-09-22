Секретные приказы командующего ООС по ограничениям на КПВВ нарушают права человека, – правозащитники

Проблемы с пересечением КПВВ во многом обусловлены приказами командующего Объединенных сил, которые противоречат действующим актам Кабмина и нарушают права человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 22 сентября, в ходе онлайн-презентации нового доклада ООН по ситуации с правами человека в Украине высказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Он отметил, что проблемы с пересечением КПВВ имеют системный характер.

«Вследствие закрытия КПВВ в марте на Станице Луганской несколько человек провели несколько дней под открытым небом на подконтрольной украинскому правительству территории. А одна пенсионерка, интересы которой мы защищаем, была вынуждена жить на улице, без какой-либо поддержки 4 недели. В данное время судом принято решение о нарушении ее прав со стороны местной власти, которая не оказала никакой помощи, и возмещении морального ущерба. Идет рассмотрение дела в апелляционном суде», – привел пример Тарасенко.

Далее он напомнил, что в июне представители Госпогранслужбы не пропустили несколько десятков человек из-за отсутствия смартфонов, и им отказали в альтернативе в виде прохождения обсервации, хотя это было предусмотрено действующим законодательством.

«Несколько суток люди жили в опасной "нулевой" зоне под открытым небом, фактически между минами, без воды и еды. И только после наших многочисленных обращений, в том числе в Европейский суд по правам человека этих людей направили на обсервацию», – отметил правозащитник.

Кроме того, в начале августа люди, которые пересекали КПВВ «Новотроицкое», были принудительно направлены на обсервацию, хотя таких требований никакое постановление Кабмина на тот момент не предусматривало.

«Что объединяет эти три ситуации – это то, что представители Государственной пограничной службы ссылались не на постановления Кабинета министров, а на приказы командующего Объединенных сил, которые засекречены, и тексты этих приказов не давали ни этим людям, ни нам, ни адвокатам, ни даже по требованию суда. Это свидетельствует о том, что командующий Объединенных сил не только руководит сопротивлением агрессии Российской Федерации в зоне ООС, как это предусмотрено законом Украины, но и выдает секретные акты, которые непосредственно нарушают права человека, а также мешают осуществлению правосудия, что является недопустимым в демократическом обществе», – подчеркнул Тарасенко.

Он добавил, что правозащитники призывают прекратить такую практику и обеспечить беспрепятственный пропуск граждан через КПВВ согласно действующему законодательству.

«И вопрос не в том, чтобы обеспечить людям надлежащие условия содержания на КПВВ, а в том, чтобы пропускать людей через КПВВ», – резюмировал юрист.