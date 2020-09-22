Фонд Рината Ахметова помог 6-летней Насте из Торецка, страдающей пороком сердца

6-летняя Настя Миронова из Торецка (Донецкая обл.) стала участницей программы «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Папа, мама, бабушка и старший брат – долгое время для девочки это был весь круг общения. Посещать детский сад или кружки она не могла из-за врожденного порока сердца.

«Три-четыре дня в детском саду, и все. Поднималась высокая температура, насморк, кашель. Потом месяц на выздоровление», – рассказывает мама Ирина Миронова

Еще один симптом порока сердца – быстрое утомление. Даже небольшие физические нагрузки даются Насте через силу, даже небольшие прогулки по двору.

Порок сердца увеличивался, требовалась срочная операция. «Данный порок чреват своими осложнениями. А именно развитием легочной гипертензии, когда давление в легких повышается. Или инфекциями», – пояснил кардиовоскулярный хирург Игорь Дитковский.

Родные Насти обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. Теперь, благодаря окклюдеру, ее сердце бьется без перебоев. «Очень рады, что нам помогли. Просто не выразить словами, настолько это важно», – поблагодарила мама Ирина Миронова.

«Фонд помогает детям с диагнозом "порок сердца" с 2013 года. В 2017 году для системной борьбы с недугом начал работать проект "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". Благодаря этому проекту в Украине стали широко использовать эндоваскулярный метод – коррекционные операции по установке импланта-окклюдера без разреза грудной клетки. Он позволяет детям быстро восстановиться и навсегда забыть о своем диагнозе», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

В рамках проекта помощь получают дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой и Луганской областях, из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

На сегодняшний день проведено 123 операции по закрытию порока сердца.