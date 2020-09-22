В Донецкой ОГА рассказали, где ремонтируют отделения больниц за почти 272 миллиона

В Донецкой области реализуют проекты по реконструкции и капитальным ремонтам приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения. Общая сметная стоимость проектов составляет 271,5 млн грн, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Общая сметная стоимость проектов, находящихся в реализации в опорных больницах Донецкой области – 271,5 млн грн, из которых предусмотрено из государственного бюджета – 88 млн. грн., из областного бюджета – 87,3 млн грн., из городских бюджетов – 31,3 млн грн., привлечено средств Международного Комитета Красного Креста в Украине – 51,9 млн грн», – перечислили в Донецкой ОГА.

Всего на Донетчине создано 11 опорных учреждений здравоохранения.

По информации ОГА, сейчас завершены работы в КНП «Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполь», общая сметная стоимость проекта – 84,5 млн грн, проект реализован на средства областного бюджета.

Обустройство приемного отделения в КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут» запланировано к реализации в рамках проекта строительства отделения неотложной (экстренной) медицинской помощи. Общая сметная стоимость проекта согласно экспертному отчету составляет 51,915 млн грн. Финансирование проекта предусмотрено на 100% за счет средств Международного Комитета Красного Креста в Украине, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве. Уже определен генеральный подрядчик, подписан договор подряда, дата начала работ – 15.09.2020 года. Срок реализации проекта – 2 года.

За счет целевой субвенции из государственного бюджета местным бюджетам предусмотрено выполнение капитального ремонта (реконструкции) приемных отделений еще в 9 опорных больницах в Мариуполе, Константиновке, Покровске, Селидово, Волновахе, Доброполье, Краматорске и Славянске.