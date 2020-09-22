Сбой в работе «Дій вдома»: Суд отменил переселенке штраф за нарушение самоизоляции

В Днепре переселенку с инвалидностью оштрафовали за нарушение самоизоляции во время карантина. Причина – сбои в работе мобильного приложения «Дій вдома». Но в суде удалось доказать невиновность женщины. Об этой ситуации рассказали в БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Валентина Андреевна (имя и отчество изменены) имеет 2 группу инвалидности, у женщины тяжелое хроническое заболевание.

С 2014 года она вместе со своими родителями живет преимущественно в Днепре в неофициально съемной квартире, но в Луганске у них осталось жилье. Поэтому члены семьи по очереди ездят в «ЛНР» проведывать квартиру.

Когда в Украине ввели карантин, Валентина Андреевна находилась именно в Луганске, следовательно, на протяжении длительного времени не могла вернуться к своей семье. Когда «ЛНР» открыла линию разграничения, женщина направлялась на КПВВ «Станица Луганская». Но во время прохождения пограничного контроля ее обязали пройти двухнедельную самоизоляцию по адресу проживания в Днепре. Для контроля на ее телефон установили приложение «Дій вдома». Но во время регистрации в приложении была допущена ошибка, поэтому оно начало работать некорректно.

В итоге, находясь по месту самоизоляции, Валентина не смогла отреагировать на 5 сообщений от приложения – в ответ на них ей нужно было сделать сэлфи, чем доказать, что женщина находится по месту самоизоляции.

Поэтому в отношении переселенки составили протокол по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) за якобы нарушение условий самоизоляции. Наказание по этой статье строгое – штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. Но таких денег у женщины нет.

Адвокат БФ «Право на защиту» взялся за это дело, в том числе собрал все доказательства невиновности женщины. «Например, была подготовлена распечатка электронной переписки со службой поддержки приложения о его некорректной работе. Также была изучена вся переписка женщины с чат-ботом, которая подтверждала, что уже в день приезда Валентины Андреевны в Днепр и в день поступления первого сообщения о необходимости проверки фотографии и геолокации, уже были проблемы», – рассказали правозащитники.

Судебное заседание по делу состоялось 13 августа. Адвокат предоставил все необходимые пояснения вместо Валентины Андреевны, которая из-за волнения почти ничего не могла объяснить судье. Также суду были представлены все доказательства.

В результате, суд провозгласил постановление: «Производство по административному делу ... закрыть из-за отсутствия события и состава административного правонарушения».