В «ДНР» пояснили, почему в Новом Свете отопление подорожало на 72%

С 1 октября в «ДНР» повышается стоимость отопления, наибольшее подорожание ждет жителей пгт Новый Свет – здесь тариф вырастет на 72%. Сегодня, 22 сентября, в ходе прямой телевизионной «глава ДНР» Денис Пушилин попытался объяснить такой скачок.

Он традиционно ответил, что действующие в «республике» тарифы не покрывают всех затрат, «и коммунальные предприятия по сути убыточные». «Затраты тепловым предприятиям возмещаются только на 54%. В этом году для разницы компенсации тарифов были выделены 3 миллиарда рублей. Но их хватает только для оплаты электроэнергии разных систем. Чтобы сбалансировать убытки и доходы, было принято решение выровнять тарифы. Поэтому тепло в некоторых городах подорожало (Донецк, Макеевка, Горловка и Новый Свет)», – сказал Пушилин.

Раньше в городах «ДНР» были разные тарифы на отопление. С 1 октября их сравняли – для этого взяли максимальную стоимость по отоплению в 681,10 руб./Гкал (278 грн по местному курсу валют). «Этот тариф действовал в 17 городах. А в 4-х городах цена была меньше и покрывала себестоимость в среднем на 54%», – уточнил руководитель «республиканской службы по тарифам ДНР» Александр Алипов.

По его словам, в пгт Новый Свет действующий тариф возмещал себестоимость вообще только на 34%. «Поэтому там получился такой рост [в 72%]. Новый Свет – городок энергетиков, здесь градообразующее предприятие Старобешевская ТЭС. Коммунальная квитанция по всем услугам в среднем по городу вырастет только на 28%», – сказал Алипов.

Пушилин дополнил, что всегда будет противоречие между жителями и сотрудниками коммунальных предприятий. «А они озвучивают свои проблемы – заработная плата, наличие материалов для выполнения своих обязанностей…. Мы достаточно долго держали тарифы 2014-го года, но ресурс не безграничен. И нынешние проблемы ЖКХ напрямую связаны и с оплатой за услуги и с уровнем тарифов», – заключил «глава ДНР».

Напомним, с 1 октября в «ДНР» повышаются тарифы на отопление и горячее водоснабжение. По отоплению у жителей 4-х городов платежки увеличатся существенно:

в Донецке – на 28%;

в Горловке – на 17,8%;

в Макеевке – на 5,1%;

в пгт Новый Свет – на 72%.

В связи с новшествами в соцсетях прокатилась волна возмущений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube