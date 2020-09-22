И две смерти: На Донетчине антирекорд – коронавирусом заболели 129 жителей (Карта)

Сегодня, 22 сентября, в Донецкой области скончались еще 2 жителя, у которых был диагностирован коронавирус. Также зафиксирован антирекорд по количеству новых больных: COVID-19 диагностирован у 129 человек. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
«Новыми жертвами коронавируса стали 36-летний житель Укледара и 53-летняя жительница Марьинского района», – уточнил Кириленко.
Отметим, что предыдущие три дня в регионе также фиксировались летальные случаи: 19 сентября – 5 чел., 20 сентября – 5 чел, 22 сентября – 2 чел.
Также сегодня в области COVID-19 диагностирован у 129 жителей, в том числе у 12 детей и 9 медработников:
- 48 – в Краматорске (6 детей);
- 14 – в Мирнограде (1 ребенок);
- 14 – в Бахмуте;
- 11 – в Мариуполе (2 ребенка);
- 9 – в Угледаре;
- 7 – в Волновахском районе;
- 7 – в Марьинском районе;
- 5 – в Селидово (1 ребенок);
- 5– в Славянске (2 детей);
- 3 – в Константиновке;
- 2 – в Бахмутском районе;
- 2 – в Лиманской ОТГ;
- 1 – в Покровске;
- 1 – в Великоновоселковском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 634 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 469 человек;
- на лечении – 1 113 пациентов;
- летальных случаев – 52.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.