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И две смерти: На Донетчине антирекорд – коронавирусом заболели 129 жителей (Карта)

22.09.20 21:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 сентября, в Донецкой области скончались еще 2 жителя, у которых был диагностирован коронавирус. Также зафиксирован антирекорд по количеству новых больных: COVID-19 диагностирован у 129 человек. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Новыми жертвами коронавируса стали 36-летний житель Укледара и 53-летняя жительница Марьинского района», – уточнил Кириленко.

Отметим, что предыдущие три дня в регионе также фиксировались летальные случаи: 19 сентября – 5 чел., 20 сентября – 5 чел, 22 сентября – 2 чел.

Также сегодня в области COVID-19 диагностирован у 129 жителей, в том числе у 12 детей и 9 медработников:

  • 48 – в Краматорске (6 детей);
  • 14 – в Мирнограде (1 ребенок);
  • 14 – в Бахмуте;
  • 11 – в Мариуполе (2 ребенка);
  • 9 – в Угледаре;
  • 7 – в Волновахском районе;
  • 7 – в Марьинском районе;
  • 5 – в Селидово (1 ребенок);
  • 5– в Славянске (2 детей);
  • 3 – в Константиновке;
  • 2 – в Бахмутском районе;
  • 2 – в Лиманской ОТГ;
  • 1 – в Покровске;
  • 1 – в Великоновоселковском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 634 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 469 человек;
  • на лечении – 1 113 пациентов;
  • летальных случаев – 52.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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