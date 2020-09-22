И две смерти: На Донетчине антирекорд – коронавирусом заболели 129 жителей (Карта)

Сегодня, 22 сентября, в Донецкой области скончались еще 2 жителя, у которых был диагностирован коронавирус. Также зафиксирован антирекорд по количеству новых больных: COVID-19 диагностирован у 129 человек. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Новыми жертвами коронавируса стали 36-летний житель Укледара и 53-летняя жительница Марьинского района», – уточнил Кириленко.

Отметим, что предыдущие три дня в регионе также фиксировались летальные случаи: 19 сентября – 5 чел., 20 сентября – 5 чел, 22 сентября – 2 чел.

Также сегодня в области COVID-19 диагностирован у 129 жителей, в том числе у 12 детей и 9 медработников:

48 – в Краматорске (6 детей);

14 – в Мирнограде (1 ребенок);

14 – в Бахмуте;

11 – в Мариуполе (2 ребенка);

9 – в Угледаре;

7 – в Волновахском районе;

7 – в Марьинском районе;

5 – в Селидово (1 ребенок);

5– в Славянске (2 детей);

3 – в Константиновке;

2 – в Бахмутском районе;

2 – в Лиманской ОТГ;

1 – в Покровске;

1 – в Великоновоселковском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 634 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 469 человек;

на лечении – 1 113 пациентов;

летальных случаев – 52.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.