Разыскивали за штраф, арестовали – за «ДНР»: В Боснии и Герцеговине задержали мужчину

В Боснии и Герцеговине задержали жителя города Баня-Лука по подозрению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе. Его подозревают в участии в иностранных военизированных формированиях, передает «РБК – Украина» со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина был задержан 21 сентября в аэропорту Сараево сотрудниками пограничной полиции. Позже его передали судебной полиции Республики Сербской.

Сейчас он находится под арестом по требованию прокуратуры Боснии и Герцеговины. Имя задержанного не разглашается.

Как оказалось, первоначально мужчиной заинтересовались сотрудники МВД Республики Сербской. Его объявили в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение дорожного движения. Штраф он не заплатил, так как находился в Украине.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Чехии гражданина Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР».

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора Украины, Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран.