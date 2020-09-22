В два этапа в 2021 году: В «ДНР» сообщили, насколько повысят пенсии и пособия

Пенсии и соцпособия в «ДНР» достигнут уровня Ростовской области после 1 января 2022 года. При этом в следующем году пенсионеров и получателей соцвыплат также ждут повышения. Об этом сегодня, 22 сентября, в ходе прямой телевизионной линии сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Так, на прямую линию обратилась Анна Ковалева из Макеевки с вопросом: «Почему социальные выплаты в Украине и в Российской Федерации гораздо выше, чем у нас. У нас 3 000 руб. (1 225 грн по местному курсу валют, – ред.) – на двоих детей. Чтобы что-то купить ребенку, нужно копить полгода. При том, что одной содержать двоих детей на зарплату в 7 000 руб. (2 857 грн) – очень трудно».

Пушилин ответил, что повышения уровня соцвыплат до необходимого уровня женщине придется ждать, как минимум, до 2022 года. «Одна из главных задач – доведение заработных плат, пенсий и пособий до уровня соседней с нами Ростовской области. Повышение планируем в три этапа. Первое повышение с 1 января 2021 года, затем – с 1 июля 2021 года. И третий этап, с которым мы должны выйти на уровень Ростовской области, – 1 января 2022 года», – перечислил он.

Пушилин также отметил, что жители должны понимать, что кроме соцпособий в «республике» есть существенная нагрузка за счет выплат пенсий. «До этого момента нужно просто понимать и осознавать: у нас в республике 667 тысяч пенсионеров, которые получают пенсию. А любое повышение выливается в какие-то суммы. Ежемесячные расходы бюджета на выплаты пенсий и пособий превышают 4 млрд руб. (1,6 млрд грн)», – дополнил он.

«Министр труда и соцполитики ДНР» Лариса Толстыкина уточнила, как будут повышаться пенсии в следующем году:

с 1 января – на 20%;

с 1 июля – на 20%.

Она сообщила, что в 2021 году будут повышаться и пособия. «Из 14-ти видов пособий за год повысим 13. При повышении размера выплат будет уделено особое внимание семьям с детьми, детям-сиротам и лицам с инвалидностью всех категорий. С января 2021 года средний процент повышения по отдельным видам пособий составит 25%, а с июля – в среднем 15%», – пообещала Толстыкина.

«Министр» дополнила, что некоторые пособия будут повышаться один раз, но по отдельным видам повышения будут и в январе, и в июле. «Например, это выплата на ребенка в многодетной семье. Сейчас пособие составляет 2 000 руб. (816 грн), а с июля 2021 года составит уже 2400 руб. (980 грн)… Это пособие в республике выплачивается на каждого ребенка в многодетной семье, до достижения им 18-летнего возраста», – рассказала Толстыкина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube