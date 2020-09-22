Следуют на Запад: В двух пассажирских поездах Донбасса обновят вагоны

В следующем году планируется обновить вагоны в двух пассажирских поездах, связывающих Донбасс с остальной частью страны. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что впервые в госбюджете предусмотрены деньги на обновление инфраструктуры железной дороги.

В частности, на 2021 год запланированы 3,3 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов. Новыми вагонами полностью модернизируют направления «Мариуполь – Львов» и «Луганск – Ужгород» (сейчас данный рейс на Луганщине курсирует до Лисичанска).

Марченко считает проект госбюджета-2021 полностью обоснованным, и что запланированные в нем проекты будут реализованы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube