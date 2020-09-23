Не более 50 тысяч: Налоговики продолжают изымать деньги у пересекающих КПВВ (Фото)

На КПВВ «Станица Луганская» две женщины пытались пронести в «ЛНР» суммы, превышающие допустимые для пересечения линии разграничения. Деньги были изъяты. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Луганской области.

В фискальной службе напомнили, что нормы перевозимых средств указаны в приказе Министерства по реинтеграции «Об утверждении Перечня и объемов ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения … товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам» (Приказ №52 от 14.07.2020).

Так, деньги были обнаружены у двух женщин во время проверки личных вещей на КПВВ «Станица Луганская». У одной из них – более 130 тыс. грн, у второй – 17 тыс. долларов. Женщины направлялись с подконтрольной Украине территории в «ЛНР».

Суммы превышали разрешенные, поэтому в отношении женщин:

денежные средства изъяты до соответствующего решения суда;

составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции» – влечет штраф от 10 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан – т.е. от 170 до 1700 грн – с конфискацией таких товаров);

Напомним, согласно нового приказа Министерства реинтеграции №52 от 14.07.2020, через КПВВ разрешено перемещать (в оба направления) наличные средства в сумме до 50 тыс. грн или эквивалент в иностранной валюте. Разрешается перевозить и более 50 тыс. грн, но при условии: