Бесплатный проезд в транспорте и протезы: Что «глава ДНР» пообещал тем, кто участвовал в боевых действиях

В «ДНР» участники незаконных вооруженных формирований – «военные» – смогут бесплатно ездить в городском транспорте и получать бесплатные протезы. 22 сентября в ходе прямой телевизионной линии «глава ДНР» Денис Пушилин попытался объяснить, почему «военные» сейчас не имеют «статуса участников боевых действий» – и когда получат обещанные льготы.

«Глава ДНР» сообщил, что 1 октября первые уроки в школах будут посвящены «героизму народного ополчения», а также памяти жертв конфликта.

Соцзащиту «военных» Пушилин назвал «приоритетной задачей». По его словам, в «республике» вопрос присвоения «статуса участника боевых действий» постоянно откладывался. В 2015-2016 годах аргументация была – так как боевые действия еще не закончены. «Больше откладывать некуда», – сообщил он и добавил, что 1 сентября был принят «закон», по которому те, кто участвовал в боевых действиях на стороне НВФ, смогут получить соответствующие «документы».

«Действующие военнослужащие и бывшие ополченцы смогут подать документы в военкоматы по месту жительства. Сотрудников МЧС, МГБ сами обеспечат удостоверениями», – сказал он.

Спорные вопросы, сообщил «глава ДНР», будет рассматривать «межведомственная комиссия», которую он лично будет курировать.

Тем, кто участвовал в боевых действиях и стал инвалидами, Пушилин пообещал «гарантированную соцпомощь по инвалидности».

Среди льгот, которые Пушилин обещает для всех остальных участвовавших в боевых действиях, – бесплатный проезд в городском транспорте, 50-процентная оплата коммуналки и полное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. В «скором времени», уверяет «глава ДНР», будет также «бесплатное обеспечение лекарствами и льготное зубопротезирование».

Рассказал он и о «компенсации» участниками незаконных вооруженных формирований, которым в результате боевых действий был нанесен вред здоровью. «Что касается компенсации за вред здоровью, причиненный в результате боевых действий, то выплаты будут продолжаться в таком же формате, как сейчас. Там мы ничего не меняем на данном этапе», – сообщил Пушилин.

«Данные льготы и преференции – не окончательные», – добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 сентября поддержала законопроект №2689, который криминализирует основные преступления в районе боевых действий и на неподконтрольных правительству территориях Украины: он сделает невозможной амнистию лиц, совершивших такие действия. Этим законом также удастся привлечь к ответственности виновных за грубые нарушения международного права, в частности, которые произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожения автобуса под Волновахой и т.п.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube