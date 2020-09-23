Пожар в «ЛНР»: Погибли четверо людей, в том числе двое детей

В «ЛНР» сегодня, 23 сентября, ночью на пожаре погибли 4-ро людей, в том числе 2-е детей. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Пожар произошел по ул. Садовой, 17 в пгт Родаково Славяносербского р-на в 00:10 в результате короткого замыкания электропроводки.

Пожаром уничтожены покрытие на площади 40 кв. м, две входные двери, два деревянных окна в жилом доме, пристройка на площади 12 кв. м, деревянная веранда на площади 6 кв. м.

На месте пожара обнаружены трупы: женщины 1968 года рождения, мужчины 1993 года рождения, детей 2016 и 2012 года рождения.