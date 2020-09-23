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Проценты, комиссия, условия: Кому в «ЛНР» пообещали дать кредиты

23.09.20 09:49
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

В «ЛНР» «госбанк» запустил программу кредитования – только для сотрудников «бюджетных» организаций. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Государственный банк ЛНР запустил программу потребительского кредитования для физических лиц. Основными условиями для получения кредита являются официальное трудоустройство в бюджетной организации и получение заработной платы на счет, открытый в госбанке не менее 12 месяцев», – уверяют в «ЛНР».

Также заемщик должен иметь «паспорт ЛНР», оригинал «идентификационного кода» и проживать в «республике» (должна быть «регистрация» места жительства).

Кредитный лимит пообещали устанавливать на отдельную карту. Срок кредитования – 12 месяцев, процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 2,5% в месяц. Комиссия за снятие наличных с кредитной карты – 3% от суммы снятия, а за использование кредитки в торговых сетях и магазинах комиссию брать не будут.

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