Президент Франции заявил о сдвигах на переговорах «нормандской четверки» по Донбассу

Переговоры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) позволили в этом году добиться первых сдвигов в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая во вторник, 22 сентября, на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Что касается континентальной Европы, то в связи с украинским кризисом Нормандский формат позволил нам в этом году вместе с федеральным канцлером Германии добиться первого прогресса», – отметил Макрон.