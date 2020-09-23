Госпитализирован в ожоговое отделение: На Донетчине при попытке потушить горящее авто пострадал мужчина

В Дружковке (Донецкая обл.) днем 22 сентября мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно погасить горящий автомобиль. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сообщение о горящем автомобиле по ул. Космонавтов спасатели получили в 11:49. Прибыв на место происшествия, огнеборцы выяснили что горит кабина грузопассажирского автомобиля.

«При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал водитель, мужчина 1965 года. Он был госпитализирован в ожоговое отделение КНП ГБ №3 г. Краматорск», – отметили в пресс-службе.

Спасатели локализовали пожар в 12:03 и ликвидировали в 12:10. К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.