Перевозы, обнальщики, обдираловка: Как в соцсетях отреагировали на заявления Пушилина

В «ДНР» в ходе прямой телевизионной линии «глава ДНР» Денис Пушилин озвучил ряд тезисов и ответил на несколько вопросов, заданных жителями разных городов. В соцсетях местные жители раскритиковали прямую линию – большинство комментариев в различных пабликах негативные.

В частности, люди пишут о том, что Пушилин не дал конкретных ответов по поводу полноценного открытия КПП на линии разграничения. «В тема о БП совсем не затронута? Уверена, вопросы об открытии составили половину от всех, люди ждали конкретики… Почему жителей ДНР не выпускают даже на похороны родителей в Украину? Отказ – не особо важная причина... Когда откроют КПВВ с Украиной? Хотя бы выпустили желающих уехать, не все могут 1,5 тыс. км через Россию ехать… Та причем тут ДНР. Типа он что-то сам решает. Москва сказала, вот и изображают кипучую деятельность… Именно, думаю, здесь он решает, так как из РФ возят местные транспортные компании, которые часть денег отдают Пушилину, довозят до украинской границы, а те дальше идут пешком и садятся здесь на автомобили, которые ждут, и цена очень отличается… То есть, в Украину в объезд, схема рабочая… А главное – доходная… Просто бизнес», – возмущаются местные жители.

В целом ответы Пушилина оценивают как малоинформативные, также люди отмечают, что не затронуты важные вопросы, как, например, о комендантском часе. «О да, информативно… Болтология. У нас что, проблемы только в ЖКХ? А украденные пенсии? А обещанные ЦРБ онлайн-платежи? А обдираловка в больницах? Где местные помидоры и яблоки? Почему ценообразование не контролируется?... Комендантский час когда отменят?!... Полное гетто, никуда не выезжай, по ночам не гуляй, проводить массовые мероприятия – короновируса нет… Ото и правильно! +72% к оплате за тепло работникам единственной в республике теплоэлектростанции, а в качестве поощряющего приза большой концерт Лепса… Вообще, честно говоря, ни о чем. Поговорили о водоснабжении, перекрытиях и подготовке к зиме. И закончили. А дороги как?... Как всегда, ничего определенного. Четко же спрашивали. Зачем постоянно съезжать куда-то в сторону? В общем, ясно и понятно, что без Украины нам не вытянуть… ОПГ МММ ДНР продолжает поднимать копейку на всем! Перевозы, обнальщики, контрабанда форева. Нарядная республика... тьфу. Барыги», – делятся мнениями в соцсетях.

Затронули в соцсетях и иные острые вопросы, в частности, о низких зарплатах и их задержке, о закрытии предприятий. «В Крыму молодая мама получает 24 тыс. руб. (9,4 тыс. грн по местному курсу на 23.09.2020 – ред.), а у нас и молодой папа столько не зарабатывает!... Тов. Пушилин, проживите на 10 тыс. руб. (3,9 тыс. грн – ред.) в месяц, (это на минутку, 130 долл.) семьей из 3-х человек, и вам будет все ясно о нашей экономике… Почему о металлургах из ВТС вообще ни слова?! Вы че! Люди уже 3 с лишним месяца заработанные ими деньги не могут получить, а у вас все хорошо, все решается! Куда не обращайся – реакции ноль! Сколько можно издеваться над людьми?!... Тов. Пушилин, шахту "Бутовка-Донецкая" кто под фундамент разобрал? А, ну да, это же экономика! Шахта с коксующим углем, пласт в 2 метра, а ее просто разобрали. Очень жаль, очень…», – пишут жители неподконтрольной Донетчины.

Немногочисленные комментарии в поддержку Пушилина тоже имеются. «Да вам все не так… Капец, одни неблагодарные…», – отмечают некоторые пользователи соцсетей, комментируя телевизионную линию.