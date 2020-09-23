COVID-19: В Украине за сутки зафиксировали почти 3,5 тыс. новых случаев

В Украине за сутки зафиксировали 3 497 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«23 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 184 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 705 летальных, 81 670 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 3 497 новых случаев. За сутки выписаны 1 769 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 634 случая COVID-19, в Луганской – 814 случаев.