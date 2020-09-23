Сводка из зоны ООС за 22 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня зафиксированы не были.

С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за прошедшие сутки 3 раза открывали огонь по территории ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. Подверглись обстрелам с применением гранатометов район поселка шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка, а также село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Кроме того, подразделения ВСУ открывали снайперский огонь на линии соприкосновения у поселка Минеральное под Ясиноватой».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.