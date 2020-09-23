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На Луганщине за сутки пиротехники обезвредили почти полсотни мин и снарядов

23.09.20 10:07
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки, 22 сентября, на Луганщине пиротехники ГСЧС обезвредили 48 взрывоопасных предметов в трех районах области. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 22 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 3,06 га территории области в Попаснянском, Беловодском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 29 артиллерийских снарядов, 18 минометных мин и 1 граната», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,076 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 5 артиллерийских снарядов.

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