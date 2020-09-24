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Сыр колбасный, маргарин, сосиски: Что можно купить на тысячу рублей в Луганске (Фото)

24.09.20 11:52
Луганск
Луганск / Фото: youtube.com

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска в соцсети показала свои покупки.

Женщина побывала на рынке, где потратила 1 тыс. руб. (392 грн по местному курсу на 24.09.2020) на продукты питания.

Луганчанка приобрела следующие продукты:

  • мука местного производства (2 кг) – 35 руб. (14 грн);
  • подсолнечное масло луганского производителя (1 л) – 69 руб. (27 грн);
  • яйца (2 дес.) – 110 руб. (43 грн);
  • курица (1,7 кг) – 227 руб. (89 грн);
  • сосиски прокопченные (0,5 кг) – 112 руб. (44 грн);
  • сахар – 44 руб. (17 грн);
  • мясо свинина – 200 руб. (78 грн);
  • маргарин (0,5 кг) – 45 руб. (18 грн);
  • сыр колбасный (половина палки) – 55 руб. (22 грн);
  • творог (полкило) – 50 руб. (20 грн);
  • перец черный молотый (упаковка 50 г) – 20 руб. (8 грн);
  • ванилин (пачка 2 г) – 6 руб. (2 грн).

Также была куплена туалетная бумага за 8 руб. (3 грн).

Женщина рассказала, что из творога она будет делать сырники.

«Все необходимое: мясо, курица, яйца, масло, сосиски, сыр. На сегодняшний день эта покупка обошлась в 1 тыс. руб. (392 грн – ред.)», – сказала луганчанка.

В комментариях местные жители пишут, что этих продуктов не хватит надолго. К тому же, не были куплены фрукты, молоко. Также отмечается, что «качество некоторых товаров оставляет желать лучшего».

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