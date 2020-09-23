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Завершение сезона: Сколько стоят дыня и арбуз в «ДНР» (Фото)

23.09.20 11:19
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки Рита показала цены на арбузы и дыни.

По ее словам, сезон уже заканчивается, а они с мужем еще не попробовали бахчевые урожая нынешнего года. Поэтому супруги направились на рынок в районе «Универсама».

Арбузы на рынке предлагают большие, с малым количеством косточек, по 35 руб. (14 грн по местному курсу на 23.09.2020). Дыню белую «амал» можно купить по 60 руб. (24 грн), дыню желтую – по 55 руб. (22 грн).

Также в продаже (цена за 1 кг):

  • помидоры «черри» – 35 руб. (14 грн);
  • перец сладкий – 75 руб. (29 грн);
  • кабачки – 35 руб. (14 грн).

Кукуруза стоит 20 руб. (8 грн) за штуку – это «сахарный» вид, который не нужно долго варить, он сладкий на вкус.

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