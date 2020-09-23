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Куда вода делась – неизвестно: В Макеевке пересох водоем (Фото)

23.09.20 12:39
Макеевка
Макеевка / Фото: youtube.com

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) пересох водоем. Как он выглядит сегодня, показал в соцсетях местный житель Максим.

Макеевчанин прогулялся к городскому пруду №1 (31-й ставок): воды в нем совсем нет. Дно испещрено трещинами.

«Офигеть. Гуляем по дну ставка… Здесь рыбу ловили, купались. Куда вода делась – неизвестно», – прокомментировал Максим.

На берегах высохшего водоема еще зеленеют камыши, но и возле них воды нет.

Также мужчина показал бывшую насосную станцию и трубы, ведущие от нее: из ставка на полив виноградников, по его словам, раньше качали воду. Теперь качать уже нечего, насос сняли, остались только трубопроводы.

Для сравнения: вот так водоем выглядел в июле 2019 года.

Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей из-за копанок и закрытых шахт, где не откачивается вода, создается угроза экологической безопасности всего региона.

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