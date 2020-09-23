В «Л-ДНР» умерли более 200 человек с COVID-19

В «ДНР» зафиксированы 3 090 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в «ЛНР» – 868 случаев. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласно исследованиям, проведенным 22 сентября, выявлены 50 случаев заболевания. Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 83 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 23 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 090:

на лечении – 938 пациентов,

выписаны – 1 972 человека,

летальных случаев – 180.

«По состоянию на 23 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».

В «ЛНР», по информации местных интернет-ресурсов, медики зарегистрировали 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: