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Стало известно, когда ВСУ получат модернизированные комплексы «Ольха»

23.09.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Модернизированные украинские ракетные системы «Ольха-М» с увеличенной дальностью полета украинская армия получит их в первом квартале 2021 года. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Луч», пишет «Оборонно-промышленный курьер».

Отмечается, что испытания модернизированной ракетной системы залпового огня «Ольха-М» планируется завершить в декабре 2020 – январе 2021 года.

«Ольха» уже поступила на вооружение ВСУ, а вот для «Ольхи-М» увеличили дальность поражения целей до 120 км.

Напомним, что пусковая установка «Ольхи-М» – это МАЗ-543, машина еще для советского комплекса «Смерч». Сначала проект был глубокой модернизацией «Смерч» с запуском ракет до 70 км. Но теперь в Украине фактически создается новый комплекс.

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