Вакцина на подходе: Ляшко рассказал, когда будут прививки от COVID-19

Вакцина от коронавируса проходит последнюю стадию испытания, и в 2021 году можно рассчитывать на массовые прививки. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня девять вакцин-кандидатов уже на третьей клинической стадии испытаний. Это испытания на большом количестве людей, то есть больше 20 тыс. человек уже получают прививки, на них проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли он от заболевания. Поэтому в конце года надеемся, что будут позитивные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не ранее», – сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач рассказал, что в Европе наступает полноценная вторая волна заболевания.

«Довольно тревожные сигналы приходят из Западной Европы, где количество случаев коронавирусной болезни, которая ежедневно регистрируется, в той же самой Франции, Испании, Великобритании, Израиле уже больше, чем было в начале пандемии – в марте и апреле. Это свидетельствует, что у них полноценная вторая волна. В Украине удалось воспрепятствовать первой волне, мы растянули во времени, но сейчас мы видим тенденцию к росту», – сказал Ляшко.