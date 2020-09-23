RU
Все новости

На Луганщине – 47 новых случаев коронавируса (Карта)

23.09.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 8 – Северодонецк (7 – больны пневмонией, 1 – самообращение);
  • 7 – Лисичанск (2 – больны пневмонией, 1 – самообращение, 2 – контактировали с заболевшими ранее, 2 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 3 – Рубежное (2 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 10 – Беловодский район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 4 – больны пневмонией, 5 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
  • 2 – Белокуракинский район (больны пневмонией);
  • 2 – Станично-Луганский район (1 – прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий, 1 – самообращение);
  • 2 – Марковский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 8 – Старобельский район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 4 – больны пневмонией, 3 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • 4 – Новоайдарский район (3 – больны пневмонией, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);
  • 1 – Кременской район (прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий).

Всего по состоянию на 23 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 817 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 40 детей. Из них:

  • выздоровели – 434 человека;
  • продолжают лечение – 375 пациентов (93 человека лечатся в больницах, 282 – амбулаторно);
  • умерли – 6 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк