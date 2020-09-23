На Луганщине – 47 новых случаев коронавируса (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

8 – Северодонецк (7 – больны пневмонией, 1 – самообращение);

7 – Лисичанск (2 – больны пневмонией, 1 – самообращение, 2 – контактировали с заболевшими ранее, 2 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

3 – Рубежное (2 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий);

10 – Беловодский район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 4 – больны пневмонией, 5 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

2 – Белокуракинский район (больны пневмонией);

2 – Станично-Луганский район (1 – прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий, 1 – самообращение);

2 – Марковский район (прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

8 – Старобельский район (1 – контактировал с заболевшими ранее, 4 – больны пневмонией, 3 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий);

4 – Новоайдарский район (3 – больны пневмонией, 1 – с подозрительными клиническими проявлениями болезни);

1 – Кременской район (прибыл с неподконтрольных украинским властям территорий).

Всего по состоянию на 23 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 817 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 40 детей. Из них: