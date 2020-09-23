На Донетчине ремонтируют дороги к опорным школам

На Донетчине в рамках национального проекта «Большая стройка» ремонтируют три участка дорог, являющихся подъездными путями к опорным школам. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Отмечается, что две дороги ведут к Шаховской общеобразовательной школе I-III ступеней Добропольского районного совета.

Так, за счет областного бюджета ремонтируют дорогу С050724 в направлении Константиновки на участке км 36 + 600 – км 40 + 400 протяженностью 3,8 км.

«Сумма договора – 64 819 363,00 грн, подрядчиком выступает ООО "ИСК "Енерготехнобуд". Работы начаты 2 июля, уже выполнен фрезерование дорожного покрытия, обустройство основания, обустроены выравнивающий и верхний слои покрытия», – говорится в сообщении.

Также приводят в порядок автодорогу С050828 «Софиевка – Дружковка» на участке км 0 +000 – км 6 +200. Его протяженность – 6,2 км.

«Подрядчик ООО "ПУДБК" начал работы 13 августа, сейчас завершено фрезерование дорожного покрытия, усиление основания, обустроен выравнивающий слой покрытия, начат монтаж лотков. Сумма договора составляет 87 024 705,29 грн, источник финансирования – областной бюджет», – рассказали в облгосадминистрации.

Также продолжается ремонт дороги О0522 «Константиновка – Клебан-Бык» на участке км 1 +200 – км 4 800 протяженностью 3,6 км, которая является подъездной к Ильиновской специализированной школе I-III ступеней Ильиновского сельского совета.

«Сумма договора – 45 182 868,16 грн. Подрядчик ООО "Данко". Работы начаты 8 июля. Выполнено фрезерование покрытия, обустройство основания, выравнивающего и верхнего слоев покрытия», – рассказали в пресс-службе.