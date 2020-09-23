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Краматорску сократили подачу воды: Причина

23.09.20 12:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Краматорску и окрестным населенным пунктам сократили подачу воды из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает «Краматорське самоврядування» («Краматорское самоуправление») на своей странице в Facebook.

Отмечается, что специалисты коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» проводят аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм.

«Из-за сокращения подачи питьевой воды на город, 23.09.2020 с 10:00 будет сокращена подача воды на: Старую часть города, пос. Красногорка, пос. Ивановка, пос. Малотарановка, пос. Марьевка, пос. Городещина; пос. Шабельковка, пос. Софиевка, пос. III Александровка, пос. Красноторка, пос. Ясная поляна, пос. Октябрьский», – говорится в сообщении.

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