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5 населенных пунктов получат воду: На Втором донецком водопроводе завершен ремонт

23.09.20 14:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ремонтные работы по устранению порывов на Втором донецком водопроводе диаметром 1400 мм завершены. Об этом сегодня, 23 сентября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он напомнил, что 3 больших порыва были обнаружены 21 сентября.

На следующий день, 22 сентября, с 06:00 в связи с проведением ремонтных работ вблизи Славянска была прекращена подача водоснабжения на 5 населенных пунктов (частично – на Константиновку, Дружковку и пгт Щербиновка), полностью – на Петровку и пгт Новгородское Торецкого городского совета. В целом – около 75 тыс. человек.

Другие населенные пункты были переподключены на резервный водопровод диаметром 1000 мм.

«По состоянию на 11:15 ремонтные работы завершены на всех трех поврежденных участках. Начато заполнение водовода», – написал Кириленко.

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