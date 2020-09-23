В «ДНР» теперь можно использовать украинские паспорта с отметками «республики» и России

В «ДНР» разрешили использовать украинские паспорта с отметками «республики» и России. Соответствующий «указ» «главы ДНР» Дениса Пушилина опубликован на местных интернет-ресурсах сегодня, 23 сентября.

В тексте «документа» говорится, что «органы власти» могут принимать в качестве одного из документов, удостоверяющих личность людей, «местом постоянного проживания которых является ДНР», паспорт гражданина Украины, в том числе с отметками, проставленными «органами регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделениями уполномоченного органа Российской Федерации в сфере миграции».

«Указ» вступил в силу сегодня.