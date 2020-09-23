Президент Зеленский объяснил причины вспышек COVID-19 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что причины вспышек COVID-19 в Украине – в усталости людей от ограничений и постоянной угрозы заболевания. Об этом он сказал в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, передает пресс-служба главы государства.

«Причины роста количества заражений в Украине – такие же, как и в любой другой стране. Люди устали от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов», – сказал Зеленский.

По его словам, в начале кризиса власть отреагировала очень оперативно.

«За счет карантина нам реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас у нас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том или ином месте», – отметил президент.

«Во втором квартале мы имели спад экономики – как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время самых больших карантинных ограничений. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что как и другие страны, Украина сосредоточилась на помощи пострадавшим от пандемии: разработана программа дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, активизирована помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы.

«Важно, чтобы вакцину изобрели быстрее и чтобы мы, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии», – резюмировал глава государства.