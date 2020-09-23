«Рух» – «Шахтер»: Превью матча

В перенесенном поединке 2-го тура чемпионата Украины по футболу ФК «Рух» во Львове примет ФК «Шахтер». Матч состоится сегодня, 23 сентября, на «Арена Львов». Начало – в 19:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Эта встреча должна была состояться 10 дней назад, однако из-за выявленного у львовян коронавируса ее перенесли на более позднюю дату. В то время как остальные клубы УПЛ восстанавливаются после 3-го тура и готовятся к 4-му, «оранжево-черным» остается дополнить неделю еще одним официальным поединком.

Подопечные Луиша Каштру стартовали в чемпионате месяц назад победой над «Колосом» (3:1), а в прошедшие выходные сыграли вничью с «Зарей» (2:2). Сравнявший счет в Запорожье Сергей Кривцов получил небольшую передышку – Луиш Каштру не включил его в заявку на матч с «Рухом». Команда прилетела во Львов во вторник вечером: в предварительном списке 21 футболист.

Победная серия «оранжево-черных» на «Арене Львов» сегодня насчитывает ровно 20 матчей. Она началась после ничьей 2:2 с «Севильей» в мае 2016-го разгромом «Динамо» (3:0). До декабря включительно «Шахтер» взял верх там еще 16 раз, а в дальнейшем приезжал на арену по 1 разу в календарный год (обыгрывал «Верес» и «Львов»).

«Рух» – новичок Премьер-лиги, на официальном уровне «Шахтер» встретится с этим клубом впервые. «Желто-черные» еще не набирали очков в элите. Дебютный поединок в Полтаве сложился для них хуже не придумаешь: к 50-й минуте львовяне проигрывали «Ворскле» 0:5, после чего все же смогли забить пару мячей (Валерий Федорчук и Игорь Бойчук), а 20 сентября подопечные Ивана Федыка во Львове уступили «Колосу» 1:2 (на дубль Евгения Морозко ответили уже в компенсированное время голом Ростислава Русина). Дебютные матчи за «Рух» в воскресенье провели Вадим Парамонов, Милош Стаменкович и Эрик Глига.