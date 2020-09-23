До 300 тысяч гривен: Собственники разрушенного обстрелами жилья на Донетчине смогут получить компенсацию

В Краматорске сегодня, 23 сентября, состоялось заседание комиссии по выплате денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых были разрушены в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В заседании приняли участие председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, представители структурных подразделений ОГА, а также заместитель министра по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

Комиссия обсудила алгоритм выплаты денежной компенсации пострадавшим, жилье которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Предполагается, что владельцы разрушенного жилья смогут получить до 300 тыс. грн. компенсации. На компенсационные выплаты будет направлено 120 млн. грн.

«Облгосадминистрацией согласован проект приказа "Об утверждении форм представления списков пострадавших, жилье которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации". Замечания проработаны представителями Минреинтеграции с исполнителями облгосадминистрации, и мы надеемся, что в ближайшее время приказ будет утвержден и зарегистрирован», – отметил глава области Павел Кириленко.

По информации Донецкой ОГА, на территории Донетчины, подконтрольной украинской власти, вследствие боевых действий разрушено или повреждено 13 390 жилых домов всех форм собственности.

Больше всего разрушенных жилых домов в городах и районах:

Авдеевка – 1 432 дома,

Славянск – 1 999 домов,

Торецк – 881 дом;

Бахмутский район – 1 192 дома;

Волновахский район – 874 дома;

Марьинский район – 2 858 домов;

Ясиноватский район – 2 489 домов.

На сегодня уже восстановлено 7 938 жилых домов на сумму 235 млн. грн. Остаются разрушенными / поврежденными 5 452 жилых дома всех форм собственности.