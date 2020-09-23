На Луганщине выделят деньги на жилье для детей-сирот

В Кременском районе Луганщины определили детей-сирот для выплаты им компенсации на получение жилья. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что состоялось заседание районной комиссии по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

На мероприятии утвердили список из 5-ти человек в возрасте от 16 до 23 лет для выплаты денежной компенсации на обеспечение их жильем за счет субвенции из государственного бюджета. Объем компенсации будет определяться отдельно по каждому ребенку.

«Среди них и лица, достигшие 23-летнего возраста в течение текущего бюджетного года, которые находятся на квартирном учете, имеют соответствующий статус и нуждающихся в улучшении жилищных условий», – отметили в пресс-службе.

Всего на приобретение жилья для детей-сирот, согласно этому списку, нужно примерно 1,9 млн грн.