В Станице Луганской еще одна лаборатория начала делать тесты на коронавирус

В Станице Луганской (Луганская обл.) клинико-диагностическая лаборатория центральной районной больницы получила оборудование для проведения исследований на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Средства на приобретение оборудования в сумме 250 тыс. грн выделили из районного бюджета.

«Приобретенный комплект оборудования для проведения исследований методом ИФА (комплект для микропланшетов MW-12A, ридер для микропланшетов MR-96A, термошейкер PST 60HL) предназначен для проведения качественных и количественных иммуноферментных анализов (ИФА) образцов фотометрическим методом в соответствии с законом Ламберта-Бера», – отмечается в сообщении.

Оборудование позволит проводить следующие анализы: инфекции, щитовидная железа, репродуктивная функция, эндокринология, опухолевые маркеры, аллергия, беременность, аутоиммунные и системные заболевания.

С 18 сентября с помощью нового оборудования уже начали обследовать работников Станично-Луганской и Петропавловской ЦРБ на COVID-19.

Напомним, что в начале августа на КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где прибывшие из «ЛНР» могут пройти тестирование на COVID-19. Результат предоставляют через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении «Дій вдома» человек должен находиться в месте самоизоляции. Стоимость тестирования – 1225 грн.

Перечень верифицированных лабораторий приведен на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.