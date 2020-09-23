Из-за коронавируса: В Северодонецке умер солист Луганской областной филармонии

В Северодонецке ушел из жизни солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков. Ведущему тенору филармонии было 48 лет, причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщает «Сайт города Северодонецка».

Полгода назад Игорь Новиков перенес вторую операцию по пересадке почки. На протяжении нескольких недель он боролся с коронавирусной болезнью. Его жизнь поддерживали с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, так как самостоятельно дышать Новиков не мог.

Игорь Новиков родился в Северодонецке, он являлся неоднократным лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов: областных, всеукраинских и международных. До начала военного конфликта 2014 года работал преподавателем академического вокала и одновременно сотрудничал с Луганской областной филармонией. В репертуаре вокалиста всегда были оперные партии, народные песни, оперетты.